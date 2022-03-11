Госдума приняла закон о единых правилах онлайн-голосования

Госдума в третьем чтении приняла законопроект о единых правилах дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в России. Об этом сообщили на сайте нижней палаты парламента.

Закон предусматривает, что при проведении выборов и референдумов по решению избиркома голосование может проводиться в дистанционной электронной форме. Решение о проведении ДЭГ на выборах в федеральные органы власти и на референдуме, а также порядок голосования закрепят за ЦИК.

Онлайн-голосование предполагается проводить через государственную автоматизированную систему «Выборы», а также другие информационные системы, которые прошли сертификацию и соответствуют требованиям ЦИК.

Чтобы принять участие в онлайн-голосовании, необходимо зарегистрироваться через специальный интернет-портал.

Закон также расширяет перечень тех, кто не имеет права баллотироваться, — в течение пяти лет после погашения судимости не смогут избираться педофилы и экстремисты. Также закон вводит изменения в процедуру наблюдения за выборами. Число наблюдателей, которых партия может выставить на избирательный участок, увеличивается с двух до трех.