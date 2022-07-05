Госдума приняла закон о статусе ветерана для гражданских участников спецоперации

Госдума приняла в третьем чтении закон о наделении гражданского персонала, принимающего участие в выполнении задач спецоперации на Украины, статуса ветерана. Он дает право на определенные меры социальной поддержки.

Получить такой статус теперь смогут представители гражданского персонала ВС РФ, врачи, ремонтные бригады, врачах и другие специалисты.

Ранее статус ветерана могли получить гражданские лица только при условии, что в период выполнения ими задач они получат ранения либо будут отмечены государственными наградами. Но после принятия изменений в закон о ветеранах им будут предоставлять налоговые и другие льготы.

«Они проявляют героизм в ходе специальной военной операции и заслуживают поддержки государства», — отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин.