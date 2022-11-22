22 ноября 2022, 11:23
Госдума приняла заявление после расстрела ВСУ российских военнопленных
Госдума призвала парламенты стран мира осудить расстрел ВСУ российских военнопленных
Депутаты Госдумы призвали парламенты стран мира осудить преступления властей Украины после расстрела ВСУ российских военнопленных. Заявление приняли на пленарном заседании нижней палаты парламента России.
Документ подготовили профильные комитеты по обороне и по международным делам. В заявлении парламентарии выразили уверенность, что кадры расстрела вновь подтвердили нацистскую сущность киевской власти.
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В Госдуме указали, что действия ВСУ являются грубым нарушением международного гуманитарного права, Женевской конвенции об обращении с военнопленными и Конвенции против пыток.
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Авторы заявления призвали парламенты стран мира содействовать привлечению к ответственности исполнителей этого преступления, а также тех, кто их покрывает.
Российские депутаты также отметили, что коллективному Западу пора отказаться от поддержки неонацистской идеологии Украины и властей этой страны, которые предпринимают различные провокации и толкают мир к глобальной катастрофе.
Госдума РФ
ВСУ
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