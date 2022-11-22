Важное 22 ноября 2022, 11:23 Госдума приняла заявление после расстрела ВСУ российских военнопленных Госдума призвала парламенты стран мира осудить расстрел ВСУ российских военнопленных РИА «Новости»

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Депутаты Госдумы призвали парламенты стран мира осудить преступления властей Украины после расстрела ВСУ российских военнопленных. Заявление приняли на пленарном заседании нижней палаты парламента России.

Документ подготовили профильные комитеты по обороне и по международным делам. В заявлении парламентарии выразили уверенность, что кадры расстрела вновь подтвердили нацистскую сущность киевской власти.

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В Госдуме указали, что действия ВСУ являются грубым нарушением международного гуманитарного права, Женевской конвенции об обращении с военнопленными и Конвенции против пыток.

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Авторы заявления призвали парламенты стран мира содействовать привлечению к ответственности исполнителей этого преступления, а также тех, кто их покрывает.

Российские депутаты также отметили, что коллективному Западу пора отказаться от поддержки неонацистской идеологии Украины и властей этой страны, которые предпринимают различные провокации и толкают мир к глобальной катастрофе.