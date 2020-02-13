Госдума приняла во втором чтении законопроект о бесплатном горячем питании в школах
Спикер нижней палаты Вячеслав Володин заявил, что Госдума приняла во втором чтении законопроект о питании школьников. По нему ученики получат бесплатное горячее питание. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».
«Это важная социальная инициатива, принятие которой позволит каждому школьнику младших классов независимо от того, живет он в городе или селе, бесплатно обедать в школе», — подчеркнул Володин.
Средства на питание выделят из федерального, регионального и местного бюджетов. Законопроект также вводит понятие «здоровое питание» и устанавливает его принципы. Школьным поварам запретят использовать сырье из кормовых добавок, агрохимикатов, стимуляторов роста, ГМО.
Ранее комитет Госдумы по образованию и науке утвердил изменения в законопроекте о питании для школьников младших классов.