Эксклюзив 19 июля 2023, 14:25 Госдума приняла в третьем чтении закон об ограничении смены УК в течение года после выбора Депутат Колунов: законопроект об ограничении права смены УК на год приняли в 3 чтении РИА «Новости»

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Государственная дума в третьем чтении приняла законопроект, призванный установить ограничительный период в один год на расторжение договора с управляющей компанией после ее выбора общим собранием жильцов. Об этом «360» сообщил депутат нижней палаты парламента Сергей Колунов.

По его словам, в настоящее время положения Жилищного кодекса разрешают жильцам сменить управляющую компанию в любой момент на основании решения собрания собственников.

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«То есть в любой момент управляющая организация, добросовестно вложившая средства в работы по содержанию и обслуживанию МКД, может лишиться дома. И не по воле жителей, а в результате нечестной конкуренции — когда другая компания подделывает протоколы и совершает рейдерский захват МКД», — отметил Колунов.

Новая инициатива предложила установить для смены управляющей компании ограничительный период в один год.

«Компанию выбрали, после чего целый год она может заниматься обслуживанием и содержанием многоквартирного дома, планируя свою деятельность наперед и четко понимая, что завтра ее инвестиции не пропадут вместе с домом», — отметил депутат.

В случае принятия закона, пояснил Колунов, право на расторжение договора с управляющей компанией в течение первого года в одностороннем порядке у жильцов все-таки останется.

«В случае невыполнения УК условий договора управления МКД или создания в доме ТСЖ. Соответственно, добросовестные УК не сместят нечестные конкуренты, а недобросовестные в доме надолго не останутся», — заключил он.

Ранее депутат Светлана Разворотнева подготовила поправки в законодательство, расширяющие основания для смены управляющих компаний жильцами.