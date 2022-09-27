Законопроект о кредитных каникулах для мобилизованных приняли в первом чтении | 360°

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Законопроект о кредитных каникулах для мобилизованных приняли в первом чтении

Госдума в первом чтении одобрила проект о кредитных каникулах для мобилизованных

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Госдума в первом чтении приняла законопроект о кредитных каникулах для мобилизованных в Вооруженные силы РФ россиян. Об этом написало РИА «Новости».

Мобилизованные смогут уменьшить размер платежей по ипотечным или потребительским кредитам или приостановить выплаты на время службы.

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Такое же право получат заемщики, состоящие на иждивении военнослужащего. Речь идет о членах семьи — лицах под попечительством, а также инвалидах I и II групп.

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Для изменения условий кредитования военнослужащему необходимо обратиться к кредитору в срок до 31 декабря 2023 года.

Законопроект также предусматривает частичное или полное прекращение обязанности по выплатам в случае травмы или гибели военнослужащего. Позднее кабмин вместе Центробанком установит предельный лимит кредита для списания.

Во втором чтении парламентарии обсудят перечень лиц, получающих право на льготы. В частности, предложено дополнить его супругами с детьми, пребывающими в отпуске за уходу за ребенком.

Авторами поправок выступили члены Совета Федерации и депутаты от всех фракций парламента.

Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что пополнение необходимо для контроля линии соприкосновения.

Госдума РФ

Частичная мобилизация в РФ

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