Общество 20 июля 2023, 18:32 Госдума приняла в окончательном чтении закон о трудовом воспитании школьников Госдума разрешила учащимся школ трудиться без согласия родителей РИА «Новости»

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Госдума на пленарном заседании приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект об обязательном привлечении школьников к общественно полезному труду. Об этом сообщили на официальном сайте нижней палаты парламента.

Документ внесли на рассмотрение палаты депутатов всех фракций ГД во главе с председателем комитета по просвещению Ольгой Казаковой в мае 2023 года. Его приняли в первом чтении 28 июня.

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Нововведения коснулись самого закона «Об образовании». Из него исключили норму о запрете привлекать школьников к труду без согласия родителей. Также депутаты решили вернуть серебряные медали «За особые успехи в обучении» II степени.

Также закон расширил понятие «воспитание» и внес указание о том, что эта деятельность направлена на формирование у учащихся ответственного отношения к труду и его результатам.

Теперь школьники обязаны принимать участие в общественно полезном труде, заранее прописанном в образовательной программе.

Подача документов через сервис «Поступление в вуз онлайн» на портале госуслуг станет обязательной во всех российских высших учебных заведениях с 2024 года. При этом очный формат приема заявлений абитуриентов также останется.