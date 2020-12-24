Депутаты Государственной думы приняли в уходящем году 553 закона. Это на 23 больше, чем в прошлом. Об этих цифрах отчитался спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Когда мы говорим сегодня об итогах проделанной работы, с учетом повестки заседания сегодняшнего дня у нас принято 553 закона будет. За прошлый год было принято 530 законов», — приводит ТАСС слова Володина на последнем заседании осенней сессии Госдумы.

Он отметил, что с начала работы Госдумы VII созыва депутаты приняли 2310 федеральных законов. Володин поблагодарил лидеров думских фракций за ответственный подход к работе в непростое время.

«Система ограничений не позволяла нам выйти на максимальную эффективность, но мы делали с вами все возможное для этого», — добавил председатель Госдумы.

На этой неделе депутаты работали продуктивно. Они приняли законы о поведении в интернете и закон о реновации во всех регионах России. Президент России Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и совета по стратегическому развитию и нацпроектам назвал аварийное жилье «позорной страницей».