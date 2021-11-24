Госдума приняла федеральный бюджет на 2022 год

В нижней палате парламента в третьем чтении приняли закон «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Об этом сообщили на сайте Госдумы.

«Бюджет на 2022 год, в отличие от бюджета прошлого года, сформирован с профицитом. У нас есть возможность направить дополнительные средства на решение приоритетных задач — на социальную поддержку граждан, особенно семей с детьми», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По данным парламента, доходы бюджета России в следующем году составят 25,02 триллиона рублей, а расходы — 23,69 триллиона рублей. Профицит составит 1,32 триллиона — это 1% ВВП, рост которого в 2022 году составит 3%. На реализацию национальных проектов в следующем году планируют потратить 2,74 триллиона рублей. Ожидаемый уровень инфляции — 4%.

Также сегодня депутаты в третьем чтении приняли закон о повышении минимального размера оплаты труда до 13 890 рублей. Это на 8% больше, чем в этом году.