Госдума предрекла массовые проверки российским циркам

Ревизии на предмет соответствия требованиям содержания диких животных будут массово вестись в ближайший год. Об этом рассказал председатель комитета по экологии и охране окружающей среды Госдумы РФ Владимир Бурматов в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

Депутат уверил, что спрос жителей России на поход в цирк все еще огромен. Также, по его словам, все представители цирковых искусств должны будут получить лицензию.

«Что касается в целом регулирования этой отрасли, оно сейчас будет достаточно жестким, потому что у нас через год, с 2023 года, вступает в действие обязательное наличие лицензий у цирков и зоопарков. Без лицензии они продолжать свою деятельность не смогут, а к процедуре лицензирования предъявляются очень серьезные требования, которым им придется соответствовать», — заявил Бурматов.

Среди них парламентарий назвал требование условиям содержания и размерам вольеров.