Госдума предложила завести мобилизованным дополнительные банковские карты | 360°

Общество 21 октября 2022, 08:15 Госдума предложила завести мобилизованным дополнительные банковские карты Депутат Госдумы Леонов: для перевода денег семье мобилизованным нужны дополнительные карты Пресс-служба Минобороны

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В Государственной думе предложили завести для мобилизованных дополнительные банковские карты на имя родственника для перевода довольствия членам семьи. С этим предложением к председателю правительства России Михаилу Мишустину обратился депутат от партии «Новые люди» Олег Леонов, сообщило РИА «Новости».

Он напомнил про назначенное президентом минимальное денежное довольствие для мобилизованного в 195 тысяч рублей. Но у находящихся в зоне боевых действий граждан «отсутствует техническая возможность осуществления перевода получаемых ими денежных средств своим семьям и родственникам».

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«Полагаю, что выходом из создавшейся ситуации могло бы стать обеспечение мобилизованных граждан возможностью подачи заявления на выпуск дополнительной карты, привязанной к счету военнослужащего, на имя родственника», — написал Леонов в обращении.

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Депутат попросил премьер-министра поручить этот вопрос Министерству обороны, Минфину, Минтруду, Минэкономразвития и другим заинтересованным ведомствам.

До этого к Мишустину по поводу мобилизации обратился депутат ГД Василий Власов. Он предложил заморозить мобилизованных начисление транспортного налога на время службы.