Общество 30 ноября 2022, 11:38 Госдума предложила запретить арест средств участников спецоперации Турчак предложил отменить арест средств участников спецоперации

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В России следует запретить арестовывать средства на счетах участников спецоперации. Соответствующие поправки к закону об исполнительном производстве внес в Государственную думу секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, передал ТАСС.

«Сейчас, если человек направляется в зону боевых действий, банкам и приставам запрещено списывать его средства в рамках исполнительного производства. Вместе с тем остается возможность, которая позволяет арестовывать счета таких людей», — передала пресс-служба партии.

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Депутат уточнил, что в «результате ни сами бойцы, ни члены их семей в таких ситуациях не могут воспользоваться положенными единовременными и ежемесячными выплатами».

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«Единая Россия» внесла поправки для устранения подобных проблем. Их подготовили ко второму чтению законопроекта о приостановке судопроизводств в отношении мобилизованных и добровольцев.

Ранее немецкий политик Оскар Лафонтен заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц должен был попросить главу США Джо Байдена понимать интересы России, чтобы предотвратить конфликт на Украине. До этого Лафонтен заявил, что все события на Украине, начавшиеся в 2014 году, полностью контролировались Штатами. Он добавил, что США теперь поняли, что «обломали себе зубы».