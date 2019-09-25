Госдума предложила запретить американскую лотерею грин-карт

Российская делегация не смогла попасть на Генеральную Ассамблею ООН из-за того, что россиянам вовремя не оформили визы. В Госдуме нашли ассиметричный ответ: Москве следует запретить американскую лотерею грин-карт. Такой шаг предложили в международном комитете Государственной Думы.

Российские сенаторы так и не смогли принять участие в сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. В МИД России заявили, что американские дипломаты сломались. В Вашингтоне объяснили невыдачу виз техническим сбоем.

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«Это беспрецедентный случай. Делегаты намеревались посетить не США, а штаб-квартиру ООН. Наш ответ будет очень серьезным», — заявил по следам происшествия заместитель председателя комитета парламента по международным делам Алексей Чепа. Его слова привела газета «Известия».

По словам парламентария, США гордятся своей демократией. Лотерея грин-карт поддерживает в мире этот имидж Вашингтона. Вот депутат и предложил ударить США по самой болевой точке.

«Наши меры будут такими, чтобы все обратили на это внимание», — добавил Чепа.

В частности, Россия может затруднить или вовсе запретить доступ к сайту, через который проходит регистрация претендентов на грин-карту. Еще вариант — Москве под силу затруднить работу агентств и посредников, которые помогают в оформлении документов для участия в лотерее.

Ежегодно по программе грин-карт в США уезжают несколько тысяч россиян. Так, в 2018 году Россию покинули 4500 человек.