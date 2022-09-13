Володин выступил за закрытие ресторанов, которые не пускают к себе военных | 360°

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Володин выступил за закрытие ресторанов, которые не пускают к себе военных

Спикер Госдумы Володин: необходимо закрыть рестораны, не пускающие к себе военных

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Российские рестораны, отказывающиеся пускать в заведение военных, необходимо закрыть. С таким предложением на пленарном заседании Государственной думы выступил спикер нижней палаты парламента страны Вячеслав Володин, написало РИА «Новости».

Володин отреагировал на случай, произошедший в августе в столичном ресторане «Магадан». Охранники предложили офицеру ВКС пройти на веранду через другой ход, чтобы не скомпрометировать посетителей, писал RT.

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«Такие поступки необходимо наказывать, а закрытие — это самое малое. Мы гордимся сотрудниками правоохранительных органов и военнослужащими. Нашим долгом является их защита от таких проявлений и хамства», — сказал спикер.

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Володин подчеркнул, что каждый депутат должен держать ситуацию на контроле и пресекать подобные эпизоды.

«Мы должны поддерживать военных и их семьи, на такие недопустимые ситуации нужно реагировать. Подобного не должно быть», — заключил политик.

Депутат Александр Хинштейн сообщал, что владельцы ресторана оперативно уволили виновного в происшествии сотрудника безопасности.

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