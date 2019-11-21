Госдума предложила выплачивать второй маткапитал за 4 ребенка

ПФР рассказал, кто получит маткапитал в 2022 году Подробнее

Сейчас сертификат на материнский капитал выдается только один раз — при рождении второго (третьего или последующего) ребенка. Сумма выплат составляет 453 тысячи рублей, в 2020 году ее увеличат до 466 тысяч. Программа действует до конца 2021 года.

В законопроекте предлагается давать еще один маткапитал при рождении или усыновлении четвертого ребенка, если это произошло после 1 января 2019 года.

В финансово-экономическом обосновании документа говорится, что инициатива не потребует дополнительных средств из федерального бюджета.