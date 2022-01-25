Госдума предложила ускорить выплату вознаграждения присяжным

Во вторник, 25 января, Госдума подготовила законопроект, в котором предложила ускорить порядок выплаты вознаграждений присяжным за участие в судебных процессах. Об этом сообщила «Парламентская газета».

Сейчас суд выплачивает присяжному вознаграждение в размере одной второй части должностного оклада судьи пропорционально числу дней участия в процессе. Однако деньги могут идти заседателю от одного до пяти месяцев.

В случае принятия нового закона, порядок выплаты вознаграждения будет устанавливать правительство. Закон должен будет вступить в силу через 90 дней после его официального опубликования.