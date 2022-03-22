Госдума предложила приравнять детские смеси к лекарствам

По данным Росстата, с середины марта рост цен на детское питание составил более чем 4%. Ситуацию под контроль взяли в Госдуме, предложив приравнять смеси к лекарствам. Об этом написала «Парламентская газета».

Как соощила первый зампредседатель Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая, наиболее тревожная ситуация наблюдается в регионах. По данным Самарастата, к 17 марта сухие молочные смеси подорожали на 11,38%, а на Кубани детское питание включили в список социально значимых товаров, наценка на которые не должна превышать 10%.

На фоне необоснованного ажиотажа депутаты задумались, как наладить производство детского питания в стране. Сейчас рассматривается снижение таможенных пошлин.

Заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов предложил снижать пошлины по аналогии с ввозом сырья для производства лекарств.

«Детское питание в этом случае должно быть приравнено к медикаментам», — сказал он.

Кроме того, прозвучали предложения о расширении объемов кредитования оборотных средств и субсидировании процентной ставки по инвесткредитам. Также в Госдуме хотят расширить перечень детей, которым положено бесплатное питание.