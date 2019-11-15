Госдума предложила поднять цены на шипованную резину

Вместо ограничения скорости до 80 километров в час зимой можно установить компенсацию за вред шипованных покрышек в виде акциза. С таким предложением выступил глава думского комитета по транспорту и строительству Александр Васильев.

«Можно не ограничивать скорость, но, например, [ввести] компенсацию за их вред в качестве акциза при продаже этих шипованных колес. То есть шипованные колеса могут стоить дороже», — рассказал парламентарий агентству «Москва».

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Он заявил, что предложение государственной компании «Автодор» ограничить скорость на всех дорогах в зимний период до 80 километров в час, не оценят жители южных регионов России. Снег там явление редкое, и платить штрафы за шипы и превышение скорости не самая радужная перспектива для автолюбителей субъектов с теплым климатом.

«Автодор» предложил сократить срок эксплуатации шипованной резины, которая разрушает дорожное полотно. Около 90% от всего ущерба, по данным специалистов госкомпании, российские трассы получают именно зимой. Согласно действующему регламенту, на шипованных покрышках сейчас можно ездить 273 дня — с начала сентября по конец мая. «Автодор» предлагает сократить этот срок до 188 дней.