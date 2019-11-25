Госдума предложила отменить пределы допустимой самообороны

Жириновский панирует дополнить статью 37 УК пунктом, согласно которому действия, направленные на защиту гражданином себя, своей семьи и имущества, не являются превышением пределов необходимой самообороны.

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В пример политик привел американское законодательство, согласно которому хозяин дома может безнаказанно убить непрошенного гостя.

Первый замглавы фракции «Единой России» Андрей Исаев заявил газете, что инициативу внимательно изучат.

«Сложно дать оценку законопроекту, который еще не внесен. Сфера самообороны очень тонкая. Поэтому, прежде чем делать выводы, мы должны его внимательно изучить, а потом давать оценку», — сказал депутат.

В «Справедливой России» допустили возможность поддержки законопроекта. В КПРФ выступили против.