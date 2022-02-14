Госдума предложила напрямую запретить пускать детей за руль

В Госдуме хотят установить прямой запрет передавать управление машинами детям. Депутаты рассматривают случаи, когда взрослые сажают ребенка на колени к водителю и дают ему порулить. Таких ситуаций в стране много, как показывает интернет.

Как отметили «Известия», чаще всего такой прием для привлечения внимания используют блогеры. В Сети много роликов, на которых детям предлагают немного поводить.

Несовершеннолетним нельзя садиться за руль уже по действующим законам. Но сложно отследить и учесть все такие случаи и предотвратить их повторение. Поэтому в Госдуме предлагают для начала ужесточить наказание: увеличить штрафы за подобные нарушения и временно лишать прав за рецидивы.

Письмо с предложениями на эту тему направила депутат Татьяна Буцкая на имя главы Госавтоинспекции Михаила Черникова. Она отметила, что нужно доработать и действующие правила ПДД. В них нужно внести изменения, которые напрямую запретили бы детям управлять машинами.

В начале февраля в Нижнем Тагиле поймали мужчину, который пьяным прицепил к автомобилю снегокат и катал на нем детей. Катающихся за машиной малышей заметили сотрудники ГИБДД и остановили лихача. Оказалось, что он сел за руль нетрезвым.