Госдума предложила наказывать людей, которые мешают законной охоте

Первое заседание межфракционной рабочей группы Госдумы VIII созыва по усовершенствованию правового регулирования в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов пройдет в среду, 15 декабря. Депутаты в том числе обсудят борьбу с препятствованием законной охоте. Об этом в интервью «Парламентской газете» рассказал руководитель группы Владислав Резник.

Резник подчеркнул, что от россиян поступает немало жалоб на подобные действия, однако законодательно вопрос до настоящего времени не урегулирован.

«К примеру, бывает человек находится на вышке, желая добыть, скажем, кабана, кто-то приходит и начинает специально шуметь, чтобы отпугнуть дичь. Есть и другие случаи», — отметил депутат.

Парламентарий убежден, что такие действия недопустимы — для их пресечения необходимо установить соответствующее наказание. По итогам обсуждение может быть предложена законодательная инициатива, подчеркнул глава группы.

Ранее в Тюмени вынесли приговор бывшему охотничьему инспектору за убийство беременной лосихи. Суд приговорил его к трем годам условного срока с двухгодичным испытательным сроком.