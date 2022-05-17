Госдума предложила маркировать некоторые мультфильмы Disney «18+»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая объяснила, почему некоторые мультфильмы Disney нуждаются в маркировке «18+». Об этом написал сайт NEWS.ru.

По словам депутата, в стране есть понятие традиционной семьи, и концепция о введении ЛГБТ -персонажей в диснеевские фильмы никак не вяжется с тем, что считают правильным и уместным в России.

«Вы знаете, в какой-то момент я подумала, что придется на мультиках ставить „18+“. Такой контент детям показывать нельзя. Если в Конституцию прописали слова про традиционную семью, то мы должны придерживаться этой линии. У нас есть понятия „мама“ и „папа“, поэтому эти мультики, которые смотрят наши дети, должны поддерживать традиционные ценности», — сказала Буцкая.

Депутат добавила, что рассказывать о сексуальных меньшинствах, а также пропагандировать данную тему детям не стоит.