Госдума предложила избавить самозанятых от лишних уведомлений

Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко предложила избавить предпринимателей, которые получили статус самозанятых, от лишних уведомлений. Об этом написала «Парламентская газета».

Она уточнила, что для бизнесменов, которые решили стать самозанятыми, предлагается исключить требование отправлять в налоговые органы уведомление о том, что они перестают применять другие системы налогообложения.

Как гласит законодательство, действующие предприниматели могут поменять свой статус и стать самозанятыми, чтобы избавиться от лишней отчетности и платить налоги по льготной ставке. Однако как показывает практика, многие предприниматели, переходя в статус самозанятого, не отправляют уведомление или пропускают сроки, в том числе из-за того, что они не знают о такой обязанности.

По словам члена Комитета Госдумы по бюджету и налогам Айрата Фаррахова, некоторым предпринимателем работать в качестве самозанятых удобнее. Если они принимают такое решение, на их пути не должно быть лишней бюрократии.