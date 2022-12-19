Общество 19 декабря 2022, 12:06 Госдума поддержала закон о пожизненном лишении свободы пособников диверсантов Комитет Думы одобрил наказание за диверсии вплоть до пожизненного лишения свободы РИА «Новости»

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Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству на заседании в понедельник во втором чтении поддержал законопроект, предусматривающий уголовную ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы за пособничество диверсионной деятельности. Об этом сообщил ТАСС.

Документ дополнит ряд статей Уголовного кодекса, посвященных диверсионной деятельности. Уголовное наказание последует за финансирование, склонение к совершению, призывы, вовлечение и содействие диверсионных актов.

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Кроме того, создание сообществ с целью совершения диверсий и обучение диверсионным актам также станет уголовно наказуемым.

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Авторы законопроекта пояснили, что под финансированием диверсии подразумевается обещание скрыть средства, орудия диверсии или преступника, предоставление информации, советов, указов или средств.

В случае своевременного сообщения в правоохранительные органы о предстоящей диверсии человека могут освободить от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится состава вменяемого преступления.