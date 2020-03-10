Госдума поддержала снятие ограничений на число президентских сроков

Госдума поддержала поправку к Конституции России, которая касается количества президентских сроков. Снятие ограничения по числу сроков, которые глава государства может находиться у власти, уже поддержали депутаты. Поправку внесла Валентина Терешкова. Трансляцию заседания вел «360».

Терешкова предложила, чтобы в Конституции было снято ограничение на число сроков, которые президент России может возглавлять государство. Согласно нынешним российским законам, президент может занимать главный пост в стране не более двух шестилетних сроков подряд.

Предложение Терешковой это ограничение снимает. Если россияне проголосуют за поправки в Конституцию, в том числе и эту, любой россиянин сможет выставлять свою кандидатуру на пост главы государства не два раза подряд, а столько раз, сколько посчитает нужным или возможным.

Как заметил по этому поводу действующий президент России Владимир Путин, он в принципе не против такой поправки, но при одном условии. Соответствие поправки действующей Конституции должен подтвердить Конституционный суд.

«Мы принимаем не новую Конституцию, а вносим значимые поправки», — напомнил глава государства.

Госдума уже приняла предложение Терешковой. Третье чтение изменений в действующий Основной закон страны пройдет 11 марта. Россияне проголосуют за обновленную Конституцию 22 апреля.