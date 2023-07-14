Общество 14 июля 2023, 11:30 Госдума поддержала право офицеров и иностранцев пребывать в резерве по контракту Дума поддержала поправки о праве офицеров и иностранцев состоять в резерве по контракту РИА «Новости»

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Госдума поддержала поправки о праве лиц с высшими офицерскими званиями, а также иностранцев на заключение первого контракта о пребывании в резерве. Изменения внесут в закон о праве россиян, находясь на срочной службе или в запасе, заключать контракт для участия в операциях ВС РФ за рубежом, написал ТАСС.

«Первый контракт о пребывании в резерве разрешается заключать гражданам РФ, не имеющим иностранного гражданства или вида на жительство, пребывающим в запасе и проходившим военную службу или завершившим обучение по программам военной подготовки», — написало СМИ.

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Граждане со званием старшего офицера смогут заключать контракт о пребывании в резерве в возрасте до 62 лет, младшие офицеры — до 57 лет. Служащим с иными званиями позволят оставаться в резерве до 52 лет. В среднем возраст, до которого можно заключать контракт, увеличили на десять лет.

Действующие сегодня нормы не регламентируют заключение такого контракта высшим офицерским составом, написало агентство. Они могут заключать его в возрасте до 67 лет. Кроме того, законопроект позволит заключить первый контракт о пребывании в резерве с иностранцами, но они не должны будут работать с информацией, относящейся к государственной тайне.

Госудума также увеличила предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве, написал «Царьград». Для старших офицеров он составит 65 лет, для младших офицеров — 60 лет, а для имеющих иные звания — 55 лет.

В настоящее время меры поддержки для военнослужащих по контракту подняли на очень высокий уровень. Депутат Госдумы от Московской области Александр Толмачев заявил, что ежемесячные выплаты сопоставимы с зарплатами высоких должностных лиц. Кроме того, существует спектр льгот для семей, освобождение от налогов, помощь с организацией отдыха, обширные социальные гарантии.

Служба по контракту сейчас — это проявление патриотизма, возможность для самореализации и повышения социального статуса. Такая работа в Вооруженных силах России в последнее время стала привлекательнее для россиян. Число заявок на контрактную службу в армии выросло до 1400 в день.