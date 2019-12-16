Депутат ГД ответил на инициативу расселения жителей аварийных домов за счет ипотеки
Заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев оценил идею депутата от «Единой России». Он предложил расселять жителей аварийных домов за счет ипотеки. Об этом сообщил сайт RT.
Жителей аварийных домов предлагают расселять за счет ипотекиПодробнее
«Если человек малоимущий, он вообще ипотеку взять не сможет, по любой ставке. Поэтому здесь нужно думать о других вариантах, которые позволят более эффективно решить вопрос расселения граждан из аварийного жилья, которые не имеют достаточного дохода», — уточнил Терентьев.
По его словам, другими вариантами могут стать социальное или так называемое арендное жилье. Зампред подчеркнул, что «ипотека для малоимущих граждан — это не совсем правильно».
Ранее жителям аварийных или ветхих домов в России предложили переезжать за счет ипотеки. Первый взнос для нее должен оплатить Фонд содействия реформированию ЖКХ. Ставка для кредита не будет превышать 3% годовых.