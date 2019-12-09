Депутат Госдумы оценил запрет взыскания долгов с пенсий

По словам парламентария, сейчас долги, обязательства по возмещению ущерба от преступления, административные и судебные штрафы, могут удерживать с пенсий российских граждан.

«С одной стороны, это правильная инициатива, потому что у пенсионеров, для которых пенсия является единственным источником дохода, должен оставаться даже не прожиточный, а социальный минимум, который можно потратить на приобретение товаров и услуг первой необходимости. Это продукты питания, лекарства, оплата услуг ЖКХ, проезда и прочее. Потому что, если долги большие, то после их погашения человеку не остается средств для нормального существования», — пояснила она.

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Бессараб заявила, что из-за полного запрета на удержание задолженностей с пенсий банки могут отказаться от кредитов пенсионерам.

«Ни одна кредитная или даже микрофинансовая организация не выдаст пенсионеру потребительский кредит, зная, что в случае просрочки платежей неоткуда будет удержать задолженность. А ведь любой человек может оказаться в ситуации, когда ему срочно надо перезанять деньги на приобретение какого-то товара или, например, на лечение», — уточнила парламентарий.

Она убеждена, что наиболее правильное решение — сделать прожиточный минимум «неприкосновенным» доходом. А ту часть пенсии, которая его превышает, сделать доступной для взыскания.

«На мой взгляд, это было бы справедливо, если бы разрешили удерживать ту часть пенсии, которая больше прожиточного минимума, а сам прожиточный минимум оставляли неприкосновенным для взыскания долгов. Тогда бы пенсионеры не лишились возможности брать кредиты», — заметила Бессараб.

Ранее стало известно, что Минэкономразвития разработало законопроекты, по которым в России могут ограничить удержание долгов с пенсий.