Госдума оценила инициативу Крыма по расследованию инцидента в Керченском проливе

Юрист объяснил смысл трибунала по расследованию инцидента в Керченском проливе Подробнее

«Чем больше международных экспертов, тем результат будет труднее опровергнуть. Этот трибунал вполне может повлиять на общественное мнение стран Запада», — отметил Чепа.

Ранее эксперт по международному праву Валерий Ванин заявил, что инициатива Крыма созвать международный общественный трибунал — это ответ на подобные действия Украины. Россия добивается независимого разбирательства. По словам руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александра Молохова, заседание пройдет весной 2020 года.