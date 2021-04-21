Госдума опровергла аккредитацию фейкового ИА «Панорама»

В Сети опубликовали список СМИ, которые получили аккредитацию при Государственной думе на 2021 год. В их числе оказалось ИА «Панорама» — многие предположили, что речь идет про сатирическое агентство, которое специализируется на фейковых новостях. В Госдуме опровергли эту информацию — в список попало реальное СМИ с идентичным названием.

Об этом «Подъему» сообщил замруководителя аппарата нижней палаты парламента Константин Тарасов.

«Боже упаси. Это не так. Есть СМИ с таким названием, имеющее регистрацию в Роскомнадзоре, и это не то, о чем пишут. Это другое издание. Название „Панорама“ достаточно популярное и может сбить с толку. Это просто как бывают спойлеры, фейки в разных областях. Это не соответствует действительности», — отметил он.

Судя по всему, речи идет про аналитический и новостной сайт информационного агентства Панорама «Сцилла».

ИА «Панорама» — портал, который специализируется на «сатирических новостях. Агентство не скрывает, что написанная ей информация не соответствует действительности — предупреждение об этом написано на ее сайте. Там сказано, что «все без исключения приведенные на сайте panorama.pub материалы являются сатирой и выдумкой».