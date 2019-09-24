Госдума определила, как посольство США вмешалось в дела России

«У нас есть подтверждение, что именно эта публикация, которую они там произвели, в ней все-таки имел место скрытый смысл и агитация на участие в неразрешенном митинге, и демонстрации, шествии», — заявил парламентарий.

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По его словам, комиссия кроме прочего начала исследование международного опыта в части защиты государственного суверенитета. Когда Россия пытается наладить с Западом контакт по-доброму, там почему-то это воспринимается как слабость.

Кроме того, глава думской комиссии отметил, что теперь Госдуме придется выстраивать диалог с новым послом США в России. От его качества будет зависеть тон отношений с дипломатическим представительством, добавил Пискарев.

«Нам нужны те, с которыми реально потом нужно будет формировать повестку. Я думаю, что будет правильно, если мы составим диалог с новым руководителем дипмиссии, потому что от него будет зависеть, как дальше формировать отношения», — добавил парламентарий.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее сообщила, что российские дипломаты намерены рассказать руководителям США и Германии, как их дипломатические сотрудники и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве. Заявление касалось публикаций немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle с призывами к участию в несанкционированных акциях в Москве, а также публикации посольства США с подробным маршрутом несанкционированного митинга 3 августа в российской столице.

После этого заявления Захаровой на внеочередном заседании Совета Госдумы была создана парламентская комиссия. Ей предстоит с помощью известных в стране и в мире экспертов все-таки определить, было ли вмешательство во внутренние дела России.