Госдума одобрила заморозку накопительной части пенсии до 2022 года

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект о заморозке накопительной части пенсии. Она будет действовать до конца 2022 года.

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В 2014 году 6% от зарплаты россиян начали переводить в страховую часть пенсионной системы. Таким образом, средства идут на выплату тем, кто сейчас находится на пенсии.

По действующему закону, такая система работает до 2021 года. Принятый законопроект продлит этот процесс еще на год — до конца 2022-го.

Как пишет РИА «Новости», законопроект также обязывает Пенсионный фонд «учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в 2022 году исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии».

Предполагается, что такое продление заморозки позволит увеличить доходы бюджета российского Пенсионного фонда на 634 миллиарда рублей. Сумма будет направлена на выплаты текущих страховых пенсий граждан.

В России по 2021 год введен так называемый мораторий на формирование средств пенсионных накоплений за счет отчислений от страховых взносов в ПФР.