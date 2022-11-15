Общество 15 ноября 2022, 15:41 Госдума одобрила законопроект о пособии для беременных и семей с детьми Закон о помощи нуждающимся семьям с детьми и беременным приняли депутаты Госдумы Unsplash

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Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли закон о пособии для беременных и семей с детьми до 17 лет с доходом, который ниже регионального прожиточного минимума на человека. Об этом написал ТАСС.

Парламентарии сначала собирались рассмотреть проект закона только во втором чтении. Однако на заседании они проголосовали за закон и в третьем окончательном чтении.

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Правительство внесло документ на рассмотрении Госдумы 28 сентября. Согласно предложению, пособие получат беременные и семьи с детьми с низким доходом.

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«При этом предусматривается применение комплексной оценки нуждаемости граждан в пособии, включающей оценку доходов семьи, имущественной обеспеченности и трудового потенциала». — сказано в статье агентства.

Размер пособия может быть разным: начиная от 50% и заканчивая 100% от регионального прожиточного минимума трудоспособного населения. Кабмин отметил, что благодаря этому закону с 1 января 2023 года комплексную адресную поддержку получат 9,2 миллиона детей и их семей.