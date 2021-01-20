Госдума одобрила закон о запрете второго гражданства для чиновников

«Принятый в первом чтении законопроект уточняет запрет на иностранное гражданство для государственных и муниципальных служащих, военнослужащих и других категорий должностей», — говорится в сообщении Госдумы.

Новые нормы обяжут чиновников сообщать об изменениях гражданства и приобретении документов, которые подтверждают право на проживание за границей.

«Это крайне важно: чтобы те, кто работает на свою страну, в интересах своих граждан, имели одно гражданство своей страны и не разменивались ни на какие виды на жительство и на гражданства других стран. <...> Здесь нет ущемления прав, здесь все по‑честному, и, если хотите, это нужно было сделать давно», — приводит сайт слова председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Нововведения коснутся сотрудников государственной охраны, таможни, военнослужащих, росгвардейцев, служащих МЧС, СВР, ФСИН, депутатов, губернаторов, председателя Центробанка, полицейских, следователей, уполномоченного по правам ребенка, финансового омбудсмена и членов общественных наблюдательных комиссий.