Госдума в первом чтении одобрила проект о создании детского движения «Большая перемена»

Госдума на заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о создании всероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Большая перемена». Информация об этом появилась на сайте нижней палаты российского парламента.

Основными целями движения станут участие в воспитании детей, их профессиональной ориентации и организации досуга.

Помимо этого будет уделяться внимание созданию возможностей для их развития и самореализации, подготовке к полноценной жизни, включая формирование их мировоззрения на основе традиционных ценностей, говорится в пояснительной записке к документу.

Участие в новом движении будет добровольным — туда смогут вступить все дети с шести лет. За активную работу можно получить бонусы в виде дополнительного образования и путевок в детские лагеря. За организацию воспитания и досуга будут отвечать взрослые-наставники.

В День защиты детей в Москве состоялся фестиваль «Большая перемена». Президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает идею создать единое детское и молодежное движение в России, сообщала газета «Известия».