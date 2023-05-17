Общество 17 мая 2023, 04:59 Госдума одобрила поправки в закон о бездомных животных в регионах ГД приняла в первом чтении поправки в закон о бездомных животных в регионах Freepik

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Госдума приняла в первом чтении поправки в законопроект об ответственном обращении с животными, согласно которым решение о дворнягах должны принимать регионы. Документ опубликовали на официальном сайте нижней палаты парламента.

«В соответствии с документом регионам предлагается дать право самостоятельно определять перечень и порядок организации мероприятий при обращении с бродячими животными „с учетом географической, климатической, социально-экономической и иной специфики региона“, — сказано в сообщении Госдумы.

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Решения по вопросу бродячих животных по новому законодательству будут находиться в ведении «высшего должностного лица субъекта», отметили депутаты в пояснительной записке. Нововведение не отменяет существование приютов. Многие регионы решили продолжить эту практику. Авторы законопроекта заявили, что решение должно приниматься с учетом мнения граждан.

Депутат Владимир Бурматов ранее рассказал, как будет работать закон о борьбе с бездомными животными. Регионы смогут самостоятельно обсуждать регистрацию животных, а также выбирать способны регулирования их численности.