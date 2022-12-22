Общество 22 декабря 2022, 11:40 Госдума одобрила новые правила работы такси Госдума приняла закон, ограничивающий работу такси РИА «Новости»

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Депутаты Государственной думы на заседании в четверг приняли документ, регулирующий новые правила работы такси. Об этом написал ТАСС.

Законопроект установит требования к внешнему и внутреннему виду автомобиля, а также требования к водителю. В частности, в документы прописали требование к цветографической схеме на кузове автомобиля, которая представляет собой квадраты контрастного цвета в шахматном порядке.

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Законотворцы предложили установить на крыше фонарь оранжевого цвета. Новые требования не применят к автомобилям, которые получили разрешение на перевозку граждан еще до вступления документа в силу.

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Кроме того, в салоне такси необходимо разместить информационную табличку, где содержится наименование перевозчика, государственный номер автомобиля, сведения о предоставлении перевозчику разрешения и сроке его действия, номер записи в региональном реестре перевозчиков такси. Также в салоне обязана быть информация о данных водителя и номер ответственного перевозчика для жалоб и предложений.

Госдума определила ограничения в допуске к работе в такси. Водителю откажут в праве перевозки, если у него есть более трех невыплаченных штрафов за нарушение ПДД. В случае лишения водительских прав, водителем такси можно устроиться только спустя год после восстановления водительского удостоверения.

Водитель такси теперь будет обязан заключить договор с оказывающим услугу перевозчиком. Водителем может стать самозанятый гражданин, имеющий договор с агрегатором такси и разрешение на перевозку, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющий перевозку на легковом автомобиле самостоятельно.