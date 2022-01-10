Госдума обсудит обязательное тестирование школьников на наркотики

Госдума в ближайшие недели обсудит введение обязательного тестирования учащихся школ на употребление наркотиков и психические отклонения. Об этом депутат Виталий Милонов рассказал РИА «Новости».

Парламентарий посетовал, что сегодня заниматься психическим обследованием школьников попросту некому. Но это очень важно, подчеркнул Милонов. Так же, как и тестирование на наркотики.

Депутат сказал, что такие превентивные меры помогут избежать насилия в школах. По его словам, это комплексный вопрос. И нижняя палата рассмотрит его в начале весенней сессии. Она стартует 11 января.

Сегодня родители могут отказаться от тестирования ребенка на наркотики, но таким образом они лишь пытаются скрыть проблему, считает Милонов.

«Если родитель отказывается от проведения подобного рода теста, то это значит, что он подозревает или боится, что что-то будет выявлено. А чего бояться?» — задался вопросом депутат.

Ранее Милонов предложил установить уголовное наказание для людей, занимающихся оккультно-мистической деятельностью.