Госдума назвала плюсы возвращения «военной тайны»

По словам первого заместителя председателя Комитета Государственной думы РФ по обороне Александра Шерина, ввести понятие «военная тайна» необходимо. Он считает, что в России отсутствует также понятие «ответственность, о чем можно говорить, о чем нельзя, о чем можно публиковать фотографии, видео, информацию, а о чем нельзя».



Александр Шерин добавил, что такое положение дел бьет по обороноспособности страны.

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«Ведь сегодня страна, обладающая технологиями, в том числе военными, может быть абсолютно спокойна за свою обороноспособность. А если сегодня мы будем своими технологиями, своими достижениями и своим недостатками делиться со всем миром, то это, конечно же, будет бить и по престижу армии, и обороноспособности страны» — заметил Шерин.

Он убежден, что Россия потеряет «огромные деньги, потратив их на какие-то разработки, которые под видом случайной оплошности кто-то может „слить“».

«Поэтому надо четко понимать, если будет понятие „военная тайна“, значит, будут соответствующие критерии и ответственность», — подчеркнул Шерин.

Ранее Министерство обороны сообщило, что рассматривает вопрос о возвращении понятия военной тайны в законодательство Российской Федерации. В настоящее время эксперты изучают правовые аспекты.