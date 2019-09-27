Госдума нашла у Deutsche Welle признаки иностранного агента

Комиссия Госдумы расследованию иностранного вмешательства в дела РФ вынесла решение по телерадиокомпании Deutsche Welle. Ее могут лишить аккредитации в РФ.

На заседании парламентской комиссии пришли к выводу, что информация о нарушении Deutsche Welle российского законодательства подтвердилась. Об этом сообщил ТАСС.

В действиях телерадиокомпании, подчеркнул председатель комиссии Василий Пискарев, найдены признаки оправдания экстремизма. У самой Deutsche Welle есть «все признаки иностранного агента».

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Все имеющиеся по немецкому СМИ материалы комиссия Госдумы намерена отправить в МИД РФ. Ведомству предстоит изучить вопрос, касающийся аккредитации телерадиокомпании в России.

Кроме того, добавил Пискарев, Deutsche Welle могут присвоить статус иноагента. Необходимые для принятия решения документы комиссия предоставит в Минюст.

Немецкая телерадиостанция ранее опубликовала в Twitter призыв к участию в несанкционированных акциях в Москве. Руководство Deutsche Welle от участия в заседании комиссии нижней палаты парламента РФ отказалось.