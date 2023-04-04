Общество 04 апреля 2023, 07:47 Госдума намерена ввести обязательное обучение детских аниматоров Депутат Лантратова предложила обязать детских аниматоров проходить специальное обучение Unsplash

Читать 360tv в

Аниматоров детских мероприятий могут обязать иметь медкнижку, проходить обучение и освидетельствование на наличие психических расстройств. Об этом РИА «Новости» заявила первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

Парламентарий предложила отрегулировать закон о нормах проведения развлекательных квестов. Изменения касаются не только работы аниматоров, также планируется ужесточить требования к реквизиту и технике безопасности.

Реклама

Лантратова отметила, что для аниматоров необходимо разработать специальную программу обучения, чтобы они научились безопасной работе с клиентами. Медосмотр, по ее словам, тоже является важным моментом.

«Особенно важно выявлять людей с психическими расстройствами, склонностью к садизму», — уточнила депутат.

Лантратова рассказала, что законодатели работают над вопросом уже не первый месяц. Для этого в Госдуме создана специальная рабочая группа.

Ранее сообщалось, что аниматоры избили 17-летнего подростка, который участвовал в квесте. У молодого человека диагностировали различные травмы. По факту случившегося полицейские возбудили уголовное дело.