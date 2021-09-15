Госдума и Совфед вернутся к вопросу о возрастной маркировке видеоигр

Тема введения возрастной маркировки видеоигр в России вернется в повестку Госдумы и Совфеда. По мнению парламентариев, эта мера необходима, чтобы предупредить родителей, чьи дети могут столкнуться с игровым контентом, который может травмировать их психику.

По словам главы думского комитета по информационной политике Александра Хинштейна, вопрос, в какой форме эта идея будет реализована, пока остается открытым. Но регулирование однозначно необходимо, подчеркнул он в комментарии «Парламентской газете».

«Такого жесткого контроля, как в КНР, в России нет и, уверен, не будет. Это не значит, что мы должны безучастно наблюдать за тем, что происходит в Интернете», — добавил Хинштейн.

При этом депутат обратил внимание на то, что любой запрет порождает всплеск интереса к запрещаемому предмету. Также, по его мнению, вводить запрет можно только тогда, когда выверен механизм его реализации.

Сенатор Александр Башкин отметил, что ключевую роль в этом вопросе все-таки играет контроль родителей, которые будут обращать внимание на маркировку 18+.

«В целом ввод возрастной маркировки не ограничительная тактика. Приходит время, и человек уже сам решает, как ему относиться к табаку, алкоголю, оружию. И видеоигры должны стоять в этом ряду», — пояснил он.

Одним из инструментов регулирования доступа к играм, по его мнению, может быть «цифровой возраст» — то есть специальная идентификация, без которой пользователь не сможет войти в Сеть.

По словам врача-психиатра Андрея Магая, люди, у которых есть зависимость от интернет-игр, рискуют получить самые разные проблемы с психикой. Это могут быть и тяжелые приступы депрессии, и неконтролируемые приступы гнева, похожие на состояние аффекта.