Госдума доработает закон об одностороннем разрыве договора аренды

Депутаты в первом чтении приняли законопроект об особом порядке продления и расторжения договоров недвижимости в 2020 году. Он необходим из-за пандемии. В документе нашли недоработки, которые поправят перед вторым чтением.

Организации и предприниматели, чьи доходы упали ниже 50%, после принятия законопроекта смогут расторгать договоры об арене недвижимости в одностороннем порядке. Речь идет об арендаторах, которым нечем платить. Сейчас они обязаны выплачивать все до копейки в течение срока, о котором договорились во время заключения договора.

«Думаю, мы прекрасно понимаем, что спор между владельцами крупнейших торговых центров и торговыми сетями вряд ли можно считать спором самых обездоленных людей на свете. Тем не менее, эти вопросы касаются интересов миллионов людей», — приводит РИА «Новости» слова главы думского комитета по по бюджету и налогам Андрея Макарова.

Именно поэтому, по словам Макарова, комитет считаем, что эти нормы необходимо ко второму чтению изменить. Депутат подчеркнул, что ситуация, когда «арендодатели могут выкручивать арендатору руки и делать все что угодно» недопустима. Нельзя принимать и закон, который развернет ситуацию в обратную сторону.

Ранее российские ритейлеры обратились в Госдуму с просьбой ускорить принятие этого законопроекта, с которым категорически не согласны владельцы торговых центров. Документ, по мнению арендаторов, позволит сбалансировать арендный рынок в новых условиях.