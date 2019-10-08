Госдума: число безработных в России не удвоится

Ранее в госпрограмме Минтруда «Содействие занятости населения» спрогнозировали, что уровень официальной безработицы может возрасти в два раза: с 0,89% до 1,9%.

По словам Вострецова, количество рабочих мест в стране растет, и поводов для паники нет.

«Я не вижу, что число безработных растет. В России пока еще ни одного точного прогноза сделано не было», — сообщил он.

Депутат заявил, что санкции Запада поспособствовали росту числа рабочих мест. «На сегодняшний день возрождается промышленность, происходит развитие фармацевтики. На очереди — сфера услуг», — заключил Вострецов.