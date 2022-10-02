Госдума 3 октября обсудит проекты законов о вхождении в РФ новых субъектов | 360°

Общество 02 октября 2022, 15:07 Поделиться Telegram

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Viber Госдума 3 октября обсудит проекты законов о вхождении в РФ новых субъектов Путин внес в Госдуму проекты конституционных законов о присоединении новых территорий РИА Новости

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Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение в Госдуму проекты конституционных законов о принятии в состав РФ Запорожской и Херсонской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик, рассмотрение пройдет 3 октября. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

«Нам предстоит большая работа, только интеграция Крыма потребовала принятия около 70 законов. Нужно сделать все, чтобы каждый человек в новых субъектах почувствовал себя защищенным», — сказал он.

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Володин отметил, что новые граждане РФ войдут в единое правовое поле с позиции экономического пространства, финансовой системы и социальной защиты

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Спикер подчеркнул, что необходимо очистить новые российские земли от нацистских захватчиков.

«Мы в этом вопросе надеемся на военнослужащих. Со своей стороны сделаем все, чтобы им помочь», — добавил Володин.

Ранее стало известно, что представителем Путина при ратификации договоров станет глава МИД РФ Сергей Лавров.

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