Госдеп США выделит деньги на американское образование для индийской молодежи

В США хотят выделить 150 тысяч долларов на помощь индийской молодежи в получении американского образования. Такая инициатива будет доступна для граждан Индии, владеющих английским языком, в возрасте от 15 до 30 лет. Об этом сообщил RT со ссылкой на документ ведомства.

Программа рассчитана на тех молодых людей, которые мечтают получить образование за рубежом, но еще не определились, какую страну выбрать.

«Цель этого проекта напрямую связана с одной из целей комплексной страновой стратегии Mission India: увеличение объёма экспорта товаров и услуг из США в Индию и индийских инвестиций в США», — говорится в документе ведомства.

В социальных сетях хотят разместить специальные видеоролики, длительностью не более одной минуты, в которых индийская молодежь расскажет о преимуществах учебы в США.

Кроме того, подрядчик сам должен раскручивать подобные видеоролики. Речь идет о создании фильтров и хештегов, оценке показателей вовлеченности аудитории, проведение анализа эффективности этого проекта.

В документе уточняется, что это программа должна убедить молодежь, что в США находятся лучшие вузы, кампусы, исследовательские центры и много другое. Некоммерческие и неправительственные организации также могут подать заявку на получение финансирования.