Госдеп США поддержал протесты в Белоруссии

Госдепартамент США заявил, что страна поддерживает забастовки в Белоруссии. Об этом заявил первый замгоссекретаря Стивен Биган.

При этом в США заявили, что не собираются вмешиваться в белорусские протесты, пообещав «всецело уважать суверенитет».

«Мы не собираемся управлять оппозицией или контролировать ее. На самом деле, это не наше дело», — сказал Биган во время пресс-конференции, его слова приводит РИА «Новости».

По словам замгоссекретаря, Штаты продолжают контактировать «с широкими слоями белорусского общества», среди них и члены Координационного совета. Кроме того, по словам Бигана, контакт происходит и со всеми, кто хочет поддержать голоса белорусского народа.

Волнения в Белоруссии начались после президентских выборов в августе. Тогда ЦИК объявил результаты, согласно которым главой республики в шестой раз стал Александр Лукашенко. Белорусская оппозиция не приняла исход голосования и объявила, что президентом должна была стать Светлана Тихановская. Тогда ее сторонники вышли на улицы на протесты. Пострадали и митингующие белорусы, и защитники правопорядка. Позже протесты не прекратились, но стали более мирными.