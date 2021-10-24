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    24 октября 2021, 01:27

    Госдеп США объявил россиян «лицами без гражданства»

    Госдеп США: граждане Российской Федерации смогут получить американскую визу в Варшаве

    Ирэна Вороник

    Госдеп США официально отнес российских граждан «лицам без гражданства», которые не могут получить американскую визу на территории своей страны. Такая информация появилась на сайте ведомства. Там опубликован перечень стран, в которые при последнем обновлении попала и Россия.

    Госдеп США объявил россиян «лицами без гражданства»

    В Госдепе пояснили, что к такой категории относят граждан тех стран, в которых нет американского консульства. Кроме того, в список входят жители государств, ситуацию в которых США считают не позволяющей обрабатывать заявления — все дело в уменьшении численности сотрудников консульства.

    Кроме россиян, в списке Госдепа оказались такие страны, как Куба, Эритрея, Иран, Ливия, Сомали, Южный Судан, Венесуэла и Йемен.

    Соединенные Штаты должны были привести состав своего посольства и консульств в полное соответствие с новыми требованиями. По ним Вашингтону запретили нанимать на работу россиян и граждан третьих стран. Американский посол в России уже говорил, что из-за новых мер состав дипмиссий в России резко сократится, и консульские услуги в полной мере оказывать станет невозможно.