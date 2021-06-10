Госавтоинспекция составила портрет виновников ДТП

Чаще всего судимость за нарушения правил безопасности дорожного движения в России имеют безработные мужчины со средним профессиональным образованием. Об этом сказано в информационно-аналитическом обзоре Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ. С документом ознакомился ТАСС.

«Гендерные различия в распределении осужденных за совершение преступлений против безопасности дорожного движения показывают, что наибольшее число (63 059 или 96,4%) приходится на мужчин», — сказано в сообщении.

В 2020 году 3,7% или 2370 женщин судили за данное правонарушение. Это на 0,5% больше, чем в 2019 году. На момент преступлений, за которые предусмотрена ответственность по статьям УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» и «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», 26 женщин находились в положении, а 108 воспитывали детей в возрасте до трех лет.

Больше всего за нарушении ПДД судили людей от 18 до 24 лет. За повторную пьяную езду — россиян от 18 до 24 лет, от 25 до 29 лет, от 30 до 49 лет.

«Необходимо обратить внимание на то, что на возрастную группу от 25 до 49 лет приходится наибольшая доля осужденных за преступления, предусмотренные статьей 264.1 УК РФ („Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию“ — прим. ред.)», — говорится в документе.

Среди групп от 14 до 24 лет и от 50 лет и старше больше всего осужденных за ДТП, где пострадали или погибли люди.

Более половины (56% или 36 664) осужденных за совершение ДТП или повторное вождение в нетрезвом виде в 2020 году — это трудоспособные люди без постоянного источника дохода. Менее трети — рабочие (31% или 20 695). Работников коммерческих и других организаций среди нарушителей лишь 3%, предпринимателей — 2%. Основная доля осужденных по этим видам преступлений — люди со средним профессиональным образованием.

Госдума 9 июня приняла в окончательном чтении закон об ужесточении наказания для водителя, которого повторно задержали за вождением автомобиля в нетрезвом виде.