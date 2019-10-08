Госавтоинспекция определит статус гироскутеров
Полковник полиции, начальник ФКУ «Научный центр безопасности дорожного движения МВД России» Дмитрий Митрошин рассказал, какие поправки хотят внести в правила дорожного движения, сообщил сайт «Комсомольская правда».
Самокаты и гироскутеры внесут в ПДД. Их скорость ограничат, но этого недостаточноПодробнее
По словам Митрошина, на данный момент пользователь гироскутера либо другого подобного средства приравнивается ПДД к пешеходу, а значит не будет нести в случае аварии такую же ответственность, как водители автомобилей.
Полковник обозначил, что необходимо закрепить термин «средства индивидуальной мобильности», наделить их обязанностями и правами, в том числе относительно иных участников дорожного движения.
На данный момент предложенные поправки поддержала Госавтоинспекция, однако документ ожидает окончательной редакции, и неизвестно, в каком виде он увидит свет.