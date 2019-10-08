Госавтоинспекция определит статус гироскутеров

Самокаты и гироскутеры внесут в ПДД. Их скорость ограничат, но этого недостаточно Подробнее

По словам Митрошина, на данный момент пользователь гироскутера либо другого подобного средства приравнивается ПДД к пешеходу, а значит не будет нести в случае аварии такую же ответственность, как водители автомобилей.

Полковник обозначил, что необходимо закрепить термин «средства индивидуальной мобильности», наделить их обязанностями и правами, в том числе относительно иных участников дорожного движения.

На данный момент предложенные поправки поддержала Госавтоинспекция, однако документ ожидает окончательной редакции, и неизвестно, в каком виде он увидит свет.